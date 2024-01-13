Кулеба призвал ЕС и G7 остановить поставки в РФ товаров двойного назначения

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал стран-членов G7 и Евросоюза принять решительные меры по прекращению поставок в РФ товаров двойного назначения.

Об этом он сказал на совместном брифинге с французским коллегой Стефаном Сежурне, сообщает "Европейская правда".

"К Франции в этом вопросе меньше всего претензий, но я хочу воспользоваться случаем и призвать все страны "Группы семи" и ЕС в конце концов услышать Украину и принять решительные меры, чтобы перекрыть поставки в Россию товаров, содержащих эти компоненты", – отметил Кулеба

По его словам, РФ использует стиральные машинки, микроволновки и другие бытовые приборы не для стирки и еды, а для извлечения из них отдельных запчастей для того, чтобы потом встроить их в свои ракеты и убивать украинцев.

"Списки компонентов, которые мы находим в сбитых российских ракетах, мы регулярно передаем партнерам. И подчеркиваю, что мы неоднократно уже призывали их принять меры для блокирования поставок", – резюмировал Кулеба.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел Украины и Франции во время визита последнего в Киев 13 января провели двусторонние переговоры, посвященные оборонной помощи и сотрудничества, а также вступление Украины в ЕС и НАТО и привлечения РФ к ответственности.

Как сообщалось, новый министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне утром 13 января прибыл в Киев. Это первый зарубежный визит министра на этом посту.

Напомним, на этой неделе президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о назначении нового премьер-министра Габриэля Атталя после отставки его предшественницы Элизабет Борн. Атталь является самым молодым человеком на этом посту, а по материнской линии происходит из Одессы.

Подробно об Аттале читайте в статье "Первый после Наполеона".