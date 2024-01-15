Французька опозиція подала скаргу на партію Ле Пен через зв'язки з РФ

Радикальна ліва партія Франції (PRG) подала до прокуратури Парижа скаргу на ультраправе "Національне об’єднання", заявляючи про їхню можливу причетність до "шпигунства на користь іноземної держави" – Росії.

Про це в інтерв’ю AFP 15 січня повідомив лідер PRG Гійом Лакруа, передає "Європейська правда".

Як пояснив Лакруа, низка журналістських розслідувань дозволяють стверджувати, що "Національне об’єднання" та його лідери, включно з Марін Ле Пен, "винні в кількох злочинах і правопорушеннях", таких як "шпигунство на користь іноземної держави", "надання інформації іноземній державі" і "корупція та зловживання довірою".

Його партія, зокрема, покликається на статтю 40 Кримінально-процесуального кодексу Франції, згідно з якою "будь-який орган державної влади, посадова особа або державний службовець, якому при виконанні своїх обов'язків стало відомо про злочин або проступок, зобов'язаний невідкладно повідомити про це прокурора".

"Принаймні з 2014 року, року, коли політична партія "Національний фронт" отримала свій перший кредит від структури, близької до президента Путіна, ця партія та її керівники були корумповані таким чином, щоб поширювати російську пропаганду, спрямовану на поширення хаосу у Франції та Європі", – йдеться в скарзі PRG.

У Радикальній лівій партії додали, що ці факти, "які підривають як національну безпеку, так і захист демократичних інститутів", досі не були предметом жодного судового переслідування, "хоча органи державної влади неодноразово вказували на те, що дії "Національного об'єднання" безпосередньо пов'язані з Кремлем".

Наприкінці минулого року The Washington Post опублікувала розслідування про те, як Росія нарощує зусилля з підриву французької підтримки Києва. Там стверджується, що Москва прагне сприяти політичному розбрату у Франції через соціальні мережі та французьких політичних діячів, лідерів громадської думки та активістів.

У цій операції нібито головну роль відіграє саме "Національне об’єднання", а точніше – колишній євродепутат від цієї партії Жан-Люк Шаффхаузер, який працює "над планами просування до влади промосковських політиків".

Саме Шаффхаузер допоміг своїй партії отримати два банківські кредити, необхідні для її виживання. Це, зокрема, і так званий російський кредит у 9 мільйонів євро, який "Національне об’єднання" виплатило лише у вересні 2023 року. У партії Ле Пен розслідування The Washington Post розкритикували.