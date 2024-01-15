Французская оппозиция подала жалобу на партию Ле Пен из-за связей с РФ

Радикальная левая партия Франции (PRG) подала в прокуратуру Парижа жалобу на ультраправое "Национальное объединение", заявляя об их возможной причастности к "шпионажу в пользу иностранного государства" – России.

Об этом в интервью AFP 15 января сообщил лидер PRG Гийом Лакруа, передает "Европейская правда".

Как пояснил Лакруа, ряд журналистских расследований позволяют утверждать, что "Национальное объединение" и его лидеры, включая Марин Ле Пен, "виновны в нескольких преступлениях и правонарушениях", таких как "шпионаж в пользу иностранного государства", "предоставление информации иностранному государству" и "коррупция и злоупотребление доверием".

Его партия, в частности, ссылается на статью 40 Уголовно-процессуального кодекса Франции, согласно которой "любой орган государственной власти, должностное лицо или государственный служащий, которому при исполнении своих обязанностей стало известно о преступлении или проступке, обязан безотлагательно сообщить об этом прокурору".

"По крайней мере с 2014 года, года, когда политическая партия "Национальный фронт" получила свой первый кредит от структуры, близкой к президенту Путину, эта партия и ее руководители были коррумпированы таким образом, чтобы распространять российскую пропаганду, направленную на распространение хаоса во Франции и Европе", – говорится в жалобе PRG.

В Радикальной левой партии добавили, что эти факты, "которые подрывают как национальную безопасность, так и защиту демократических институтов", до сих пор не были предметом ни одного судебного преследования, "хотя органы государственной власти неоднократно указывали на то, что действия "Национального объединения" непосредственно связаны с Кремлем".

В конце прошлого года The Washington Post опубликовала расследование о том, как Россия наращивает усилия по подрыву французской поддержки Киева. Там утверждается, что Москва стремится способствовать политическому раздору во Франции через социальные сети и французских политических деятелей, лидеров общественного мнения и активистов.

В этой операции якобы главную роль играет именно "Национальное объединение", а точнее – бывший евродепутат от этой партии Жан-Люк Шаффхаузер, который работает "над планами продвижения к власти промосковских политиков".

Именно Шаффхаузер помог своей партии получить два банковских кредита, необходимые для ее выживания. Это в том числе и так называемый российский кредит в 9 миллионов евро, который "Национальное объединение" выплатило только в сентябре 2023 года. В партии Ле Пен расследование The Washington Post раскритиковали.