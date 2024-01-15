Известному чешскому актеру угрожают из-за поддержки сбора средств для Украины

Полиция Праги расследует угрозы чешскому актеру Ондржею Вечи из-за поддержки кампании Skupina D, которая собирает средства на беспилотники для Украины.

Об этом порталу Seznam Zprávy сказал представитель пражской полиции Рихард Хрдина, сообщает "Европейская правда".

По словам Хрдины, детективы департамента по борьбе с экстремизмом и терроризмом полиции Праги узнали об угрозах Вечи через СМИ и "по собственной инициативе начали расследовать (дело. – Ред.), определяя, было ли совершено преступление или проступок".

Группа Skupina D хочет собрать деньги на 10 тысяч так называемых FPV-беспилотников для Украины. Ондржей Вечи является ее основателем и председателем.

Название, которое на английский переводится как Group D, отсылает к Специальной группе D, которая была создана в 1941 году в Британии во время Второй мировой войны для отбора и подготовки чехословацких парашютистов для десантирования на территории, оккупированные нацистской Германией.

В последние дни чешские СМИ обратили внимание на угрозы в сторону актера, которые распространялись онлайн. Неизвестные также смонтировали старое фото мужчины, дорисовав туда эмблему полка "Азов" и украинский флаг.

Чешский аналитик по вопросам безопасности Милан Микулецкий подтвердил Seznam Zprávy, что ему как участнику Skupina D и его коллегам также поступать угрозы: "Мы получаем их в разной степени, и, конечно, Ондржей, как публичное лицо, получает больше угроз, чем мы".

В случае доказательства вины в угрозах человеку, согласно чешскому законодательству, может грозить до одного года лишения свободы.

Как известно, чешская инициатива "Подарок для Путина" собирает средства на приобретение вертолета Black Hawk для украинской военной разведки.