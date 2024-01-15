В Ісландії кажуть про спадання активності вулкана, через виверження якого евакуювали місто
Влада Ісландії заявила, що станом на 15 січня вулканічна активність біля міста Гріндавік, яке довелось евакуювати через потоки лави, пішла на спад, хоча поки й не завершилась.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RUV.
Представниця Ісландського метеорологічного бюро Ловіса Мьол Квюдмюндсдоуттір заявила, що виверження вулкана біля Гріндавіка ще не закінчилося, хоча активність в одній із двох його тріщин зменшилася.
Фахівчиня додала, що існує значна невизначеність щодо подальшого розвитку подій – зокрема й тому, що метеорологи фіксують підняття землі в районі геотермальної електростанції Сватсенгі, чого не було під час попереднього виверження вулкана у грудні.
Магма, за оцінками Ісландського метеорологічного бюро, у результаті виверження пройшла під Гріндавіком, і зараз науковці відстежують, як далеко вона зайшла.
Виверження на північ від Гріндавіка поновилось вранці у неділю, менш як через місяць після завершення грудневого виверження у цьому районі. Лава почала витікати з нової тріщини, що відкрилася впритул до міста.
Лава знищила щонайменше три житлові будинки, але збудовані наперед захисні укриття дозволили її зупинити.
Під час виверження 18-22 грудня місто залишилося неушкодженим, хоча були побоювання, що лава від початку піде у напрямку Гріндавіка.