В Исландии говорят о спаде активности вулкана, из-за извержения которого эвакуировали город

Власти Исландии заявили, что по состоянию на 15 января вулканическая активность возле города Гриндавик, который пришлось эвакуировать из-за потоков лавы, пошла на спад, хотя пока и не завершилась.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RUV.

Представительница Исландского метеорологического бюро Ловиса Мьол Квюдмюндсдоуттир заявила, что извержение вулкана у Гриндавика еще не закончилось, хотя активность в одной из двух его трещин уменьшилась.

Специалист добавила, что существует значительная неопределенность относительно дальнейшего развития событий – в том числе и потому, что метеорологи фиксируют поднятие земли в районе геотермальной электростанции Сватсенги, чего не было во время предыдущего извержения вулкана в декабре.

Магма, по оценкам Исландского метеорологического бюро, в результате извержения прошла под Гриндавиком, и сейчас ученые отслеживают, как далеко она зашла.

Извержение к северу от Гриндавика возобновилось утром в воскресенье, менее чем через месяц после завершения декабрьского извержения в этом районе. Лава начала извергаться из новой трещины, открывшейся совсем рядом с городом.

Лава уничтожила по меньшей мере три жилых дома, но построенные заранее защитные укрытия позволили ее остановить.

Во время извержения 18-22 декабря город остался невредимым, хотя были опасения, что лава изначально пойдет в направлении Гриндавика.