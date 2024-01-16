У побережья Норвегии зафиксировали редкое для страны землетрясение

Утром 16 января у западного побережья Норвегии зафиксировали ощутимые для людей подземные толчки, что является довольно редким явлением для Скандинавии.

Об этом сообщает NRK, пишет "Европейская правда".

Норвежская национальная сейсмологическая сеть, имеющая 34 станции наблюдения на территории Норвегии и одну в Арктике, сообщила, что землетрясение зафиксировали в 06:40, приблизительная магнитуда составляла 3,7.

Эпицентр, вероятно, находился в 62 км к западу от городка Аскволл, расположенного севернее Бергена, на глубине около 12 км.

Ученые отмечают, что как для Норвегии это значительное землетрясение.

Толчки почувствовали жители многих городков в западной части страны. Так, один мужчина из городка между Бергеном и Олесунном рассказывает, что сначала услышал громкое "движение" и подумал, что это не похоже на звук от самолета, а после звона посуды на кухне понял, что это землетрясение.

Школьница из этого же района рассказала, что проснулась от того, что ее кровать тряслась.

Региональное управление полиции пока не получало сообщений о материальном ущербе из-за землетрясения.

Напомним, в Швеции несколько лет назад произошло рекордно сильное землетрясение из-за рудных шахт.

Тем временем в Исландии продолжается извержение вулкана на полуострове Рейкьянес, от которого пострадал ближайший рыбацкий городок.