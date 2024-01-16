Португалия достигла ограниченного прогресса в предотвращении коррупции среди депутатов, судей и прокуроров.

Об этом говорится в отчете антикоррупционной организации Совета Европы GRECO, опубликованном в понедельник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

GRECO отмечает, что Португалия удовлетворительно выполнила три из 15 рекомендаций, которые орган Совета Европы ранее предоставил стране. Остальные 12 выполнены лишь "частично".

Уровень выполнения рекомендаций Португалией остается "глобально неудовлетворительным", говорится в отчете GRECO.

В отчете власти страны призывают представить доклады о прогрессе, достигнутом в выполнении невыполненных рекомендаций, до конца года.

Что касается членов парламента, GRECO считает, что эффективность пересмотренного Регламента Ассамблеи республики, который призван обеспечить более предсказуемый законодательный процесс и уменьшает количество внесенных в последнюю минуту вопросов в повестку дня, не может быть оценена в полной мере.

"Действующие правила и положения для членов парламента все еще не решают должным образом вопрос возможного взаимодействия между депутатами и третьими лицами, а также не устанавливают наказание за ненадлежащие действия", – отметили в GRECO, добавив, что до сих пор не была проведена оценка эффективности системы предотвращения конфликта интересов для народных депутатов.

Организация также отметила, что Орган прозрачности, ответственный за оценку деклараций о доходах и интересах народных депутатов, еще не работает в полном объеме, а установленные правила еще не предусматривают адекватных санкций за незначительные нарушения со стороны народных депутатов.

Что касается судей, то в отчете указано, что база данных, которая позволяет получить онлайн доступ к окончательным решениям судов первой инстанции, еще не функционирует.

В отчете также говорится об улучшении в укреплении состава советов судей для обеспечения независимости судей и о том, что метод отбора судей Верховного суда "остается неизменным".

Напомним, 8 декабря президент Португалии Марсело Ребелу де Соуза объявил об отставке правительства страны в связи с отставкой премьер-министра Антониу Кошты из-за коррупционного скандала.

А в прошлом году правительство Португалии придумало анкету для приема на работу чиновников из-за ряда скандальных назначений.