У столиці Молдови через ожеледь на дорогах виникли значні перебої у русі громадського транспорту, на дорогах затори і десятки дрібних аварій.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Лише за перші дві ранкові години 16 січня у Кишиневі сталося 40 дорожньо-транспортних пригод. Попередньою причиною поліція називає ожеледь. В одній з аварій постраждав пішохід, у решті випадків – автомобілі.

NewsMaker

Point.md

У мерії заявили, що комунальники ще з ночі обробляють дороги реагентами від намерзання і працюють десятки одиниць спецтехніки.

Втім, у ранкові години громадський транспорт їздив з суттєво більшим інтервалом, на зупинках скупчилися пасажири, а на найбільш завантажених дорогах утворилися затори.

В кінці листопада на території Молдови та Румунії вкрай складні умови на дорогах спричинив снігопад, тоді двоє людей на півдні Молдови замерзли в машині та ще кілька загинули внаслідок ДТП.

У Швеції на початку січня тисячі авто застрягли на трасі через сильний снігопад, деякі чекали допомоги майже добу.