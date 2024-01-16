В столице Молдовы из-за гололеда на дорогах возникли значительные перебои в движении общественного транспорта, на дорогах пробки и десятки мелких аварий.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Только за первые два утренних часа 16 января в Кишиневе произошло 40 дорожно-транспортных происшествий. Предварительной причиной полиция называет гололед. В одной из аварий пострадал пешеход, в остальных случаях – автомобили.

NewsMaker

Point.md

В мэрии заявили, что коммунальщики еще с ночи обрабатывают дороги реагентами от намерзания и работают десятки единиц спецтехники.

Впрочем, в утренние часы общественный транспорт ездил с существенно большим интервалом, на остановках скопились пассажиры, а на наиболее загруженных дорогах образовались пробки.

В конце ноября на территории Молдовы и Румынии крайне сложные условия на дорогах вызвал снегопад, тогда два человека на юге Молдовы замерзли в машине и еще несколько погибли в результате ДТП.

В Швеции в начале января тысячи авто застряли на трассе из-за сильного снегопада, некоторые ждали помощи почти сутки.