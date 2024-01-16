Міністр оборони Британії: ми входимо у нову епоху, часи "дивідендів від миру" закінчилися

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс вважає, що попереду на світ чекає ще складніший період, аніж зараз, і Британії з союзниками варто готуватися до серйозних загроз і подбати, щоб їхня міць виглядала переконливим фактором стримування.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у його програмній промові, висловленій у Ланкастер Хауз у центрі Лондона.

Шаппс розпочав зі згадки про промову у цьому ж місці прем’єрки Маргарет Тетчер невдовзі перед падінням Берлінського муру. У ній вона говорила про оптимізм, і тоді почався період, коли екзистенційні загрози, здавалося, зникли.

Міністр констатує, що тепер відбуваються протилежні процеси: Росія стала войовничою авторитарною державою і намагається поглинути Україну, Китай спостерігає за реакцією Заходу, КНДР обіцяє розширити свій ядерний арсенал, Іран може отримати свою ядерну зброю, і всі ці держави так чи інакше співпрацюють між собою.

Він додає, що тоді як у роки холодної війни стратегічні суперники Заходу видавалися цілком раціональними гравцями, тепер вони "більш нестабільні та ірраціональні". Зокрема, важко спрогнозувати, чи працюватиме з ними стратегія ядерного стримування, як вона працювала з СРСР.

До цього додаються терористичні загрози, кібератаки та гібридні методи, як "шантаж мігрантами".

Шаппс зазначає, що попередні уряди вже зробили чимало для того, щоб Британія була готовою відстоювати свою безпеку та інтереси, і зараз це дозволило Лондону активно включитися у підтримку України та бути прикладом для інших.

"Зараз цей уряд вперше виділяє понад 50 млрд фунтів на рік на оборону – більше, ніж будь-коли. І ми ухвалили важливе рішення рухатися до 2,5% ВВП на оборону…Час, щоб усі наші союзники і всі демократичні країни світу робили те саме, щоб їхні витрати на оборону зростали. Тому що ера "дивідендів від миру" скінчилася", – наголосив міністр.

На його думку, у найближчі 5 років перед союзниками постануть численні виклики, пов’язані з діями Росії, Китаю, Ірану та КНДР.

Грант Шаппс називає 2024 рік "точкою перелому".

"Для України це рік, коли може вирішитися її доля. Для світу це найбільший в історії "рік демократії", коли мало не половина населення світу йде на виборчі дільниці. І для Британії це має бути час, коли ми ухвалимо рішення щодо нашої оборони", – пояснює він.

Шаппс висловлює контраргументи прихильникам думки, що Британії краще "зосередитись на власних справах", наголошуючи, що у такому разі Британія "сліпо попливе в епоху авторитаризму".

"Ми входимо у нову епоху, і ми повинні бути готовими стримувати наших ворогів, бути лідерами серед союзників і обороняти нашу країну", – наголошує Грант Шаппс.

Він зазначає, що передусім Британія має забезпечити стратегічну перевагу над противниками і зробити свою міць переконливим фактором стримування, а також зміцнювати співпрацю із союзниками.

Шаппс окремо зупинився на російсько-українській війні, наголошуючи, що це "тест" для Заходу і союзники не мають підвести Україну.

"Путін вірить, що Заходу бракує стійкості. І оскільки ставки тут – майбутнє світового порядку, ми маємо довести, що він помиляється. Якщо "подарувати" йому перемогу у цій війні, це лише збільшує ризик ескалації. Не лише тому, що він зациклений на відбудові Російської імперії, а тому що це буде сигналом слабкості для інших потенційних агресорів", – наголошує глава Міноборони Британії.

"Ми пройшли від повоєнного світу до передвоєнного світу. Епоху ідеалізму змінив період жорсткого реалізму… Ми стоїмо на перехресті – чи дати морю проблем носити себе як завгодно, чи зробити все, що можемо, щоб відвернути небезпеку. Насправді вибору як такого немає. Щоб гарантувати наші свободи, ми маємо бути готові", – підсумовує він.

Нагадаємо, минулого тижня під час візиту прем'єра Британії до Києва Україна і Сполучене Королівство підписали двосторонню безпекову угоду, перший такий документ, що втілює ідеї декларації G7 щодо "гарантій безпеки" для України.

У понеділок Сунак, виступаючи у парламенті, наголосив, що Путін "не зупиниться на Україні", якщо доб'ється якогось успіху.

Детально про це – у статті Безпека без гарантій. Пояснюємо, що увійшло до договору з Британією та чому це – перемога