Министр обороны Британии: мы входим в новую эпоху, времена "дивидендов от мира" закончились

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс считает, что впереди мир ждет еще более сложный период, чем сейчас, и Британии с союзниками стоит готовиться к серьезным угрозам и позаботиться, чтобы их сила выглядела убедительным фактором сдерживания.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в его программной речи, с которой он выступил в Ланкастер Хауз в центре Лондона.

Шаппс начал с упоминания о речи в этом же месте премьера Маргарет Тэтчер вскоре перед падением Берлинской стены. В ней она говорила об оптимизме, и тогда начался период, когда экзистенциальные угрозы, казалось, исчезли.

Министр констатирует, что теперь происходят противоположные процессы: Россия стала воинственным авторитарным государством и пытается поглотить Украину, Китай наблюдает за реакцией Запада, КНДР обещает расширить свой ядерный арсенал, Иран может получить свое ядерное оружие, и все эти государства так или иначе сотрудничают между собой.

Он добавляет, что тогда как в годы холодной войны стратегические соперники Запада казались вполне рациональными игроками, теперь они "более нестабильны и иррациональны". В частности, трудно спрогнозировать, будет ли работать с ними стратегия ядерного сдерживания, как она работала с СССР.

К этому добавляются террористические угрозы, кибератаки и гибридные методы, такие как "шантаж мигрантами".

Шаппс отмечает, что предыдущие правительства уже сделали немало для того, чтобы Великобритания была готова отстаивать свою безопасность и интересы, и сейчас это позволило Лондону активно включиться в поддержку Украины и быть примером для других.

"Сейчас это правительство впервые выделяет более 50 млрд фунтов в год на оборону – больше, чем когда-либо. И мы приняли важное решение двигаться к 2,5% ВВП на оборону... Пора, чтобы все наши союзники и все демократические страны мира делали то же самое, чтобы их расходы на оборону росли. Потому что эра "дивидендов от мира" закончилась", – подчеркнул министр.

По его мнению, в ближайшие пять лет перед союзниками появятся многочисленные вызовы, связанные с действиями России, Китая, Ирана и КНДР.

Грант Шаппс называет 2024 год "точкой перелома".

"Для Украины это год, когда может решиться ее судьба. Для мира это крупнейший в истории "год демократии", когда чуть ли не половина населения мира идет на избирательные участки. И для Британии это должно быть время, когда мы примем решение относительно нашей обороны", – объясняет он.

Шаппс выражает контраргументы сторонникам мнения, что Британии лучше "сосредоточиться на собственных делах", отмечая, что в таком случае Великобритания "слепо поплывет в эпоху авторитаризма".

"Мы входим в новую эпоху, и мы должны быть готовы сдерживать наших врагов, быть лидерами среди союзников и защищать нашу страну", – отмечает Шаппс.

Он отмечает, что прежде всего Британия должна обеспечить стратегическое преимущество над противниками и сделать свою мощь убедительным фактором сдерживания, а также укреплять сотрудничество с союзниками.

Шаппс отдельно остановился на российско-украинской войне, подчеркивая, что это "тест" для Запада и союзники не должны подвести Украину.

"Путин верит, что Западу не хватает устойчивости. И поскольку ставки здесь – будущее мирового порядка, мы должны доказать, что он ошибается. Если "подарить" ему победу в этой войне, это лишь увеличивает риск эскалации. Не только потому, что он зациклен на восстановлении Российской империи, а потому что это будет сигналом слабости для других потенциальных агрессоров", – отмечает глава Минобороны Великобритании.

"Мы прошли от поствоенного мира к предвоенному миру. Эпоху идеализма сменил период жесткого реализма... Мы стоим на перекрестке – или дать морю проблем носить себя как угодно, или сделать все, что можем, чтобы отвлечь опасность. На самом деле выбора как такового нет. Чтобы гарантировать наши свободы, мы должны быть готовы", – заключает он.

Напомним, на прошлой неделе во время визита премьера Великобритании в Киев Украина и Соединенное Королевство подписали двустороннее соглашение по безопасности, первый такой документ, воплощающий идеи декларации G7 по "гарантиям безопасности" для Украины.

В понедельник Сунак, выступая в парламенте, подчеркнул, что Путин "не остановится на Украине", если добьется какого-то успеха.

Подробно об этом – в статье Безопасность без гарантий. Объясняем, что вошло в договор с Британией и почему это – победа.

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