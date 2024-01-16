Норвегія із союзниками працює над проєктом єдиного палестинського уряду

Низка європейських, арабських країн та США працюють над концепцією єдиного палестинського уряду, який міг би залучити кошти на відбудову.

Як пише "Європейська правда", про це на Всесвітньому економічному форумі в Давосі заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде, повідомляє Reuters.

"Низка країн працює з нами... намагаючись створити уряд широкої єдності", – сказав глава МЗС, не називаючи конкретних країн.

Норвегія вважає, що об'єднаною палестинською територією повинна керувати Палестинська адміністрація, але "перш за все, це має бути те, чого хочуть палестинці", додав він.

За його словами, робота над рішенням про дві держави стає нагальною, оскільки на Близькому Сході поширюється конфлікт, але тільки США та ізраїльський народ можуть вплинути на позицію Ізраїлю.

"Що ми можемо зробити, так це працювати над палестинською єдністю і думати про моделі із зацікавленими країнами", – сказав Ейде.

Заклики до створення двох держав посилилися після нападів на Ізраїль 7 жовтня, коли бойовики ХАМАС вбили 1200 людей та взяли 240 заручників, що викликало ізраїльську операцію на контрольований ХАМАС сектор Гази.

Угода про дві держави могла б створити державу для палестинців на Західному березі річки Йордан та в секторі Гази поряд з Ізраїлем. Ізраїль заявив, що палестинська держава має бути демілітаризована, щоб не загрожувати його безпеці.

Раніше міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що сектор Гази і Західний берег річки Йордан мають належати палестинцям. Вона також вкотре висловилась на підтримку рішення про створення двох держав між Ізраїлем і Палестиною.

Перед цим держсекретар США Ентоні Блінкен назвав пропозиції деяких ізраїльських міністрів і законодавців щодо виселення палестинців з Гази "безвідповідальними" і "провокаційними" і заявив, що ООН має відігравати "вирішальну роль" у розселенні переміщених осіб.

Міжнародна спільнота раніше неодноразово говорила, що результатом нинішнього загострення має стати утворення міжнародно визнаної держави Палестина, що б унеможливило насильство в майбутньому.