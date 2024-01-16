Норвегия с союзниками работает над проектом единого палестинского правительства

Ряд европейских, арабских стран и США работают над концепцией единого палестинского правительства, которое могло бы привлечь средства на восстановление.

Как пишет "Европейская правда", об этом на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде, сообщает Reuters.

"Ряд стран работает с нами... пытаясь создать правительство широкого единства", – сказал глава МИД, не называя конкретных стран.

Норвегия считает, что объединенной палестинской территорией должна управлять Палестинская администрация, но "прежде всего, это должно быть то, чего хотят палестинцы", добавил он.

По его словам, работа над решением о двух государствах становится неотложной, поскольку на Ближнем Востоке распространяется конфликт, но только США и израильский народ могут повлиять на позицию Израиля.

"Что мы можем сделать, так это работать над палестинским единством и думать о модели с заинтересованными странами", – сказал Эйде.

Призывы к созданию двух государств усилились после нападений на Израиль 7 октября, когда боевики ХАМАС убили 1200 человек и взяли 240 заложников, что вызвало израильскую операцию на контролируемый ХАМАС сектор Газы.

Соглашение о двух государствах могло бы создать государство для палестинцев на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газы рядом с Израилем. Израиль заявил, что палестинское государство должно быть демилитаризовано, чтобы не угрожать его безопасности.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что сектор Газы и Западный берег реки Иордан должны принадлежать палестинцам. Она также в очередной раз высказалась в поддержку решения о создании двух государств между Израилем и Палестиной.

Перед этим госсекретарь США Энтони Блинкен назвал предложения некоторых израильских министров и законодателей по выселению палестинцев из Газы "безответственными" и "провокационными" и заявил, что ООН должна играть "решающую роль" в расселении перемещенных лиц.

Международное сообщество ранее неоднократно говорило, что результатом нынешнего обострения должно стать образование международно признанного государства Палестина, что бы сделало невозможным насилие в будущем.