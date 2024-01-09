Бербок: Сектор Гази і Західний берег річки Йордан належать палестинцям

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок наполягає на тому, що сектор Гази і Західний берег річки Йордан мають належати палестинцям.

Заяву глави німецького МЗС наводить Tagesschau, повідомляє "Європейська правда".

Після зустрічі зі своїм єгипетським колегою в Каїрі Бербок зазначила, що тієї ж позиції дотримуються і в Єгипті.

За її словами, палестинці не повинні бути витіснені з цих територій.

Після закінчення війни міжнародна спільнота буде нести відповідальність за забезпечення безпеки в секторі Газа, сказала вона.

"Ізраїльська армія повинна робити більше для захисту цивільного населення в Газі. Страждання стількох невинних палестинців не можуть тривати", – підкреслила також Бербок.

Бербок також вкотре висловилась на підтримку рішення про створення двох держав між Ізраїлем і Палестиною.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен назвав пропозиції деяких ізраїльських міністрів і законодавців щодо виселення палестинців з Гази "безвідповідальними" і "провокаційними" і заявив, що ООН має відігравати "вирішальну роль" у розселенні переміщених осіб.

Міжнародна спільнота раніше неодноразово говорила, що результатом нинішнього загострення має стати утворення міжнародно визнаної держави Палестина, що б унеможливило насильство в майбутньому.