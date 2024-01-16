Німеччина фіксує зменшення небезпечних для країни ісламістів

У Німеччині зафіксували зменшення кількості ісламістів, які становлять загрозу для безпеки держави.

Як пише "Європейська правда", про це заявив представник Федерального відомства з кримінальних справ (BKA), повідомляє DW.

В інтерв'ю Neue Osnabrücker Zeitung він зазначив, що станом на сьогодні в країні зареєстровано 483 небезпечних ісламісти, з яких 97, що становить 20 відсотків, перебувають під вартою в Німеччині. 2022 року в ФРН фіксували 520 небезпечних для суспільства ісламістів.

За його словами, 208 осіб цієї категорії людей перебувають у Німеччині на волі, а 178 – за кордоном.

Водночас, уточнив він, попри зниження кількості терактів, їхня загроза в країні залишається високою, і Німеччина, як і раніше, є прямою ціллю таких терористичних угруповань, як "Аль-Каїда" та "Ісламська держава" (ІДІЛ).

"Тривалий конфлікт і подальше погіршення гуманітарної ситуації в секторі Гази здатні ще більше посилити емоційну та мобілізуючу складові в Німеччині, переважно на боці пропалестинського спектра", – додав представник BKA.

Раніше повідомляли, що чоловік, якого затримали у зв'язку з загрозою тероризму у Кельнському соборі, не вийде на свободу через європейський ордер на арешт від Австрії.

Перед цим стало відомо, що в Австрії арештували кількох людей за підозрою в підготовці терактів у церквах у Кельні, Відні й Мадриді під час різдвяних богослужінь, за якими, ймовірно, стоїть ісламістське угруповання.

Згодом у Німеччині поліція затримала ще трьох осіб, яких пізніше відпустили. Напередодні Різдва поліція також затримала 30-річного громадянина Таджикистану.

Також у Німеччині затримали п'ятого підозрюваного у зв'язку з можливими планами атаки на знаменитий Кельнський собор.