Австрія видала ордер на арешт підозрюваного в підготовці нападу на Кельнський собор

Чоловік, якого затримали у зв'язку з загрозою тероризму у Кельнському соборі, не вийде на свободу через європейський ордер на арешт від Австрії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DW з посиланням на німецьку поліцію.

Австрійська влада видала європейський ордер на арешт підозрюваного, затриманого в Німеччині у зв'язку з підготовкою нападу на кафедральний собор у Кельні.

За повідомленням поліції, проти 30-річного громадянина Таджикистану, якого затримали у місті Везель, розпочато процедуру депортації, а суд у Кельні видав ордер на його утримання під вартою.

Європейський ордер на арешт – це спрощена процедура транскордонної судової видачі, що застосовується в усіх країнах-членах Європейського Союзу.

Правоохоронці не повідомили, коли будуть послаблені заходи безпеки навколо Кельнського собору.

Раніше стало відомо, що в Австрії арештували кількох людей за підозрою в підготовці терактів у церквах у Кельні, Відні й Мадриді під час різдвяних богослужінь, за якими, ймовірно, стоїть ісламістське угруповання.

Після цього у Німеччині поліція затримала ще трьох осіб, яких згодом відпустили. Напередодні Різдва поліція також затримала 30-річного громадянина Таджикистану.

Згодом у Німеччині затримали п'ятого підозрюваного у зв'язку з можливими планами атаки на знаменитий Кельнський собор.

Незадовго до Різдва поліція отримала інформацію про можливий план ісламістського нападу на Кельнський собор у новорічну ніч, що призвело до посилення заходів безпеки навколо знаменитої пам’ятки.