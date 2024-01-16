Германия фиксирует уменьшение опасных для страны исламистов

В Германии зафиксировали уменьшение чиста исламистов, которые представляют угрозу для безопасности государства.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил представитель Федерального ведомства по уголовным делам (BKA), сообщает DW.

В интервью Neue Osnabrücker Zeitung он отметил, что на сегодня в стране зарегистрировали 483 опасных исламиста, из которых 97, что составляет 20 процентов, находится под стражей в Германии. В 2022 году в ФРГ фиксировали 520 опасных для общества исламистов.

По его словам, 208 человек данной категории людей пребывают в Германии на свободе, а 178 – за границей.

Вместе с тем, уточнил он, несмотря на снижение числа терактов, их угроза в стране остается высокой, и Германия по-прежнему является прямой целью таких террористических группировок, как "Аль-Каида" и "Исламское государство" (ИГИЛ).

"Затянувшийся конфликт и дальнейшее ухудшение гуманитарной ситуации в секторе Газа способны еще более усилить эмоциональную и мобилизующую составляющие в Германии, преимущественно на стороне пропалестинского спектра", – добавил представитель BKA.

Ранее сообщалось, что мужчина, которого задержали в связи с угрозой терроризма в Кельнском соборе, не выйдет на свободу из-за европейского ордера на арест от Австрии.

Перед этим стало известно, что в Австрии арестовали нескольких человек по подозрению в подготовке терактов в церквях в Кельне, Вене и Мадриде во время рождественских богослужений, за которыми, вероятно, стоит исламистская группировка.

После этого в Германии полиция задержала еще трех человек, которых впоследствии отпустили. Накануне Рождества полиция также задержала 30-летнего гражданина Таджикистана.

Впоследствии в Германии задержали пятого подозреваемого в связи с возможными планами атаки на знаменитый Кельнский собор.