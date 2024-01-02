У Німеччині затримали п'ятого підозрюваного у зв’язку з загрозою для Кельнського собору

У Німеччині затримали ще одного підозрюваного у зв'язку з можливими планами атаки на знаменитий Кельнський собор.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Підозрюваним виявився 41-річний німець турецького походження, якого затримали у місті Бохум.

У неділю поліція затримала ще трьох осіб, яких згодом відпустили.

Напередодні Різдва поліція також затримала 30-річного громадянина Таджикистану.

У понеділок поліція продовжила термін затримання двох підозрюваних, щоб їх могли утримувати ще до 14 днів для допиту.

Усі підозрювані нібито пов'язані з ІД-Хорасан, відгалуженням так званої "Ісламської держави" в Афганістані.

Незадовго до Різдва поліція отримала інформацію про можливий план ісламістського нападу на Кельнський собор у новорічну ніч, що призвело до посилення заходів безпеки навколо знаменитої пам’ятки.

У понеділок поліція заявила, що продовжить охорону Кельнського собору.