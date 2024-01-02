У Німеччині затримали п'ятого підозрюваного у зв’язку з загрозою для Кельнського собору
У Німеччині затримали ще одного підозрюваного у зв'язку з можливими планами атаки на знаменитий Кельнський собор.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.
Підозрюваним виявився 41-річний німець турецького походження, якого затримали у місті Бохум.
У неділю поліція затримала ще трьох осіб, яких згодом відпустили.
Напередодні Різдва поліція також затримала 30-річного громадянина Таджикистану.
У понеділок поліція продовжила термін затримання двох підозрюваних, щоб їх могли утримувати ще до 14 днів для допиту.
Усі підозрювані нібито пов'язані з ІД-Хорасан, відгалуженням так званої "Ісламської держави" в Афганістані.
Незадовго до Різдва поліція отримала інформацію про можливий план ісламістського нападу на Кельнський собор у новорічну ніч, що призвело до посилення заходів безпеки навколо знаменитої пам’ятки.
У понеділок поліція заявила, що продовжить охорону Кельнського собору.