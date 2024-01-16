На півночі Косова невідомий кинув гранату у двох людей

Прокуратура муніципалітету Північна Митровиця в частково визнаному Косові почала розслідування інциденту пізно ввечері 15 січня, коли невідомий кинув гранату, від вибуху якої постраждали двоє людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Kosova News.

Інцидент стався за кілька хвилин до опівночі в понеділок. За даними поліції Косова, невідомий кинув, імовірно, ручну гранату, у двох людей біля місцевого готелю, які від вибуху "зазнали тілесних ушкоджень".

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На місці інциденту також працювали миротворці Північноатлантичного Альянсу у складі місії KFOR і спостерігачі цивільної місії ЄС EULEX.

Прокуратура Північної Митровиці відкрила кримінальне провадження за статтями про замах на вбивство з обтяжувальними обставинами, носіння зброї без дозволу та створення загальної небезпеки.

Наразі нікого у справі не арештували, також невідомо, чи був пов’язаний інцидент із суперечками на етнічному ґрунті.

На півночі мусульманського Косова, де більшість населення становлять серби, час від часу спалахують етнічні конфлікти.

У вересні там стались сутички зі стріляниною з боку озброєних невідомих людей, в результаті яких загинув косовський поліцейський. Приштина стверджує, що невідомі діяли за вказівкою Сербії, маючи намір дестабілізувати ситуацію в регіоні.