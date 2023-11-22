У Косові під час суперечки на ринку дійшло до вибуху гранати, 10 людей постраждали

У Косові під час сварки на тваринному ринку невідомий підірвав ручну гранату, внаслідок чого 10 людей постраждали.

Про це повідомило косовське видання Gazeta Express.

Це сталося у місті Призрені, за 85 кілометрів на південь від столиці Приштини. Невідомий кинув гранату через сварку на ринку, повідомив речник поліції Призрена.

"Після суперечки між торговцями, один з них кинув ручну гранату та втік з місця події", – сказав речник.

П’ятьох потерпілих госпіталізували, їхньому життю нічого не загрожує.

Одного підозрюваного поліція затримала, ще двох шукають.

У повідомленні, адресованому ЗМІ, прокуратура повідомила, що спільно з поліцією інтенсивно працюють над їхнім затриманням.

Призрен, друге за величиною місто Косова вздовж річки Призрен, є туристичною визначною пам’яткою завдяки своєму середньовічному замку і брукованими вулицями.

Нагадаємо, напередодні стало відомо про арешт жінки, яка заклала вибуховий пристрій на одній з вулиць у центрі Варшави.

А в Литві школи знову почали отримувати повідомлення про нібито закладену вибухівку.