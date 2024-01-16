На севере Косово неизвестный бросил гранату в двух человек

Прокуратура муниципалитета Северная Митровица в частично признанном Косово начала расследование инцидента поздно вечером 15 января, когда неизвестный бросил гранату, от взрыва которой пострадали два человека.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Kosova News.

Инцидент произошел за несколько минут до полуночи в понедельник. По данным полиции Косово, неизвестный бросил, вероятно, ручную гранату, в двух человек возле местной гостиницы, которые от взрыва "терпели телесные повреждения".

Последствия взрыва гранаты: в некоторых автомобилях треснули окна

На месте инцидента также работали миротворцы Североатлантического Альянса в составе миссии KFOR и наблюдатели гражданской миссии ЕС EULEX.

Прокуратура Северной Митровицы открыла уголовное производство по статьям о покушении на убийство с отягчающими обстоятельствами, ношение оружия без разрешения и создание общей опасности.

Пока никого по делу не арестовали, также неизвестно, был ли связан инцидент со спорами на этнической почве.

На севере мусульманского Косово, где большинство населения составляют сербы, время от времени разгораются этнические конфликты.

В сентябре там произошли стычки со стрельбой со стороны вооруженных неизвестных людей, в результате которых погиб косовский полицейский. Приштина утверждает, что неизвестные действовали по указанию Сербии, намереваясь дестабилизировать ситуацию в регионе.