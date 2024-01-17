У Німеччині через сніг й ожеледь скасовують сотні рейсів

У Німеччині через сніг та ожеледь скасували сотні авіарейсів і багато потягів далекого сполучення, місцями перекриті дороги.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Аеропорт Франкфурта оголосив про скасування майже 600 із понад тисячі запланованих рейсів, доля решти буде залежати від погодних умов пізніше протягом дня.

dpa/picture alliance

dpa/picture alliance

Обмеження є також в аеропорту Штутгарта, зокрема відомо, що Lufthansa скасувала кілька внутрішніх рейсів. Проте більшість рейсів відбудуться, як і заплановано.

Через погоду скасовані потяги ICE з німецьких Франкфурта і Штутгарта до Парижа, проте французькі TGV, які технічно менш вразливі до погодних труднощів, продовжують курсувати на цих маршрутах.

По всій країні фіксують численні дрібні ДТП через ожеледь, а міська влада закликає пішоходів до обережності.

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На трасі А5 у землі Баден-Вюртемберг закрили одну з ділянок, де особливо слизько і вже виникла низка аварійних ситуацій.

Мешканців Нюрнберга попередили, що сміттєвози у середу можуть не приїхати задля безпеки працівників.

Складна ситуація на дорогах не лише у Німеччині, а й сусідніх Франції та Люксембурзі. У зв’язку з цим обидві країни заборонили в’їзд вантажівкам вагою понад 7,5 тонн до покращення погодних умов.

Німецька метеослужба завчасно попереджала, що у землях Баден-Вюртемберг, Баварія, Рейнланд-Пфальц, Гессен, Тюрингія та Саксонія очікується крижаний дощ і можливе намерзання криги на об'єктах, лініях електропередачі та деревах.

Днями ожеледь спричинила численні ДТП також на дорогах у столиці Молдови.