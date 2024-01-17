В Германии из-за снега и гололеда отменяют сотни рейсов

В Германии из-за снега и гололеда отменили сотни авиарейсов и много поездов дальнего следования, местами перекрыты дороги.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Аэропорт Франкфурта объявил об отмене почти 600 из более тысячи запланированных рейсов, судьба остальных будет зависеть от погодных условий позже в течение дня.

Ограничения есть также в аэропорту Штутгарта, в частности известно, что Lufthansa отменила несколько внутренних рейсов. Однако большинство рейсов состоятся, как и запланировано.

dpa/picture alliance

dpa/picture alliance

Из-за погоды отменены поезда ICE из немецких Франкфурта и Штутгарта в Париж, однако французские TGV, которые технически менее уязвимы к погодным трудностям, продолжают курсировать на этих маршрутах.

По всей стране фиксируют многочисленные мелкие ДТП из-за гололеда, а городские власти призывают пешеходов к осторожности.

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На трассе А5 в земле Баден-Вюртемберг закрыли один из участков, где особенно скользко и уже возник ряд аварийных ситуаций.

Жителей Нюрнберга предупредили, что мусоровозы в среду могут не приехать для безопасности работников.

Сложная ситуация на дорогах не только в Германии, но и соседних Франции и Люксембурге. В связи с этим обе страны запретили въезд грузовикам весом более 7,5 тонн до улучшения погодных условий.

Немецкая метеослужба заблаговременно предупреждала, что в землях Баден-Вюртемберг, Бавария, Рейнланд-Пфальц, Гессен, Тюрингия и Саксония ожидается ледяной дождь и возможно намерзание льда на объектах, линиях электропередачи и деревьях.

На днях гололед вызвал многочисленные ДТП также на дорогах в столице Молдовы.