Аэропорт Осло закрыли из-за снегопада

Главный аэропорт Осло закрылся из соображений безопасности из-за сильного снегопада в столичном регионе Норвегии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NRK.

Аэропорт будет оставаться закрытым в течение следующих двух часов, поскольку снегопад настолько сильный, что с самолетов не видно наземных огней.

Все движение поездов в Восточной Норвегии приостановлено до дальнейших распоряжений.

Все автобусы в Осло и Беруми отменены на неопределенный срок.

"Сейчас у нас много задержек и ряд отмененных рейсов из-за сложных дорожных условий", – говорит Катрин Михрен-Хауген, пресс-секретарь компании Ruter.

Даже такси Осло закрыло прием заказов в приложении из-за высокого спроса.

"У нас много заказов, и мы стараемся удовлетворить их как можно больше, но общественности, вероятно, придется набраться терпения", – говорит менеджер по коммуникациям Thor Эрик Скарпен.

В связи с нагрузкой на линии электропередачи наблюдаются перебои даже в работе метро норвежской столицы. Из-за отсутствия напряжения пассажиров одного из поездов пришлось эвакуировать.

Напомним, в Германии из-за снега и гололеда отменили сотни авиарейсов и много поездов дальнего следования, местами перекрыты дороги.

На днях гололед вызвал многочисленные ДТП также на дорогах в столице Молдовы.