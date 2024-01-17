Блінкен сказав, що стане найкращою відповіддю Путіну щодо України

Сполучені Штати зосереджені на тому, щоб переконатися, що Україна має все необхідне для того, щоб сильно пройти через цей 2024 рік.

Як пише "Європейська правда", про це в інтерв'ю CNBC у Давосі заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

За його словами, залучення інвестицій приватного сектора в Україну, допомога інших країн Києву під час відбиття російської агресії та реформи на шляху до Євросоюзу – це найкраща відповідь президенту РФ Владіміру Путіну.

"Якщо поєднати ці три речі разом, то можна побачити Україну, яка не лише виживе, але й процвітатиме. Це найкраща відповідь Путіну. І це також найкраща відповідь для нас, тому що це означає, що вони зможуть стати на власні ноги", – зазначив Блінкен.

Він запевнив, що адміністрація президента США має переконатися, що Конгрес надасть додаткове фінансування Україні, про яке просив Джо Байден.

"Ми дуже наполегливо працюємо над цим. Я твердо переконаний, що є двопартійна підтримка в обох палатах Конгресу, нам просто потрібно її закріпити", – додав Блінкен.

Держсекретар наголосив, що якщо США дозволять Путіну вийти сухим з води та послабить допомогу Києву, тоді Вашингтон відкриє скриньку Пандори, і той не зупиниться на Україні та інших, і його приклад наслідуватимуть інші агресори.

"Думаю, тоді він пройдеться Україною та нападе на країни НАТО. І, звичайно, якщо він нападе на країну НАТО, ми маємо зобов'язання за статтею 5 НАТО працювати над наданням їм допомоги. Це безпосередньо стосується і нас. Ми хочемо запобігти цьому і переконатися, що цього не станеться", – резюмував Блінкен.

Раніше повідомляли, що президент США Джо Байден 17 січня прийме лідерів і топ-політиків Конгресу в Білому домі для обговорення запиту на додаткове фінансування, зокрема для військової допомоги Україні.

На заваді компромісу стала зокрема позиція Джонсона, який вимагає значно суворішого підходу до стримування міграції на кордоні США та Мексики, ніж погодили переговорники в Сенаті.

США 27 грудня оголосили про надання Україні останнього на сьогодні пакета військової допомоги вартістю 250 мільйонів доларів. У Білому домі після цього заявили, що вже не мають грошей для нової військової підтримки України до її ухвалення Конгресом.