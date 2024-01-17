Блинкен сказал, что станет лучшим ответом Путину по поводу Украины

Соединенные Штаты сосредоточены на том, чтобы убедиться, что у Украины есть все необходимое, чтобы пройти 2024 год.

Как пишет "Европейская правда", об этом в интервью CNBC в Давосе заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, привлечение инвестиций частного сектора в Украину, помощь других стран Киеву во время отражения российской агрессии и реформы на пути в Евросоюз – это наилучший ответ президенту РФ Владимиру Путину.

"Если совместить эти три вещи вместе, то можно увидеть Украину, которая не только выживет, но и будет процветать. Это лучший ответ Путину. И это также лучший ответ для нас, потому что это означает, что они смогут встать на собственные ноги", – отметил Блинкен.

Он заверил, что администрация президента США должна убедиться, что Конгресс предоставит дополнительное финансирование Украине, о котором просил Джо Байден.

"Мы очень упорно работаем над этим. Я твердо убежден, что есть двухпартийная поддержка в обеих палатах Конгресса, нам просто нужно ее закрепить", – добавил Блинкен.

Госсекретарь подчеркнул, что если США позволят Путину выйти сухим из воды и ослабит помощь Киеву, тогда Вашингтон откроет ящик Пандоры, и тот не остановится на Украине и других, и его примеру последуют другие агрессоры.

"Думаю, тогда он пройдет по Украине и нападет на страны НАТО. И, конечно, если он нападет на страну НАТО, у нас есть обязательства по статье 5 НАТО работать над предоставлением им помощи. Это непосредственно касается и нас. Мы хотим предотвратить это и убедиться, что этого не произойдет", – резюмировал Блинкен.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден 17 января примет лидеров и топ-политиков Конгресса в Белом доме для обсуждения запроса на дополнительное финансирование, в частности для военной помощи Украине.

На пути компромисса стала, в частности, позиция Джонсона, который требует значительно более строгого подхода к сдерживанию миграции на границе США и Мексики, чем согласовали переговорщики в Сенате.

США 27 декабря объявили о предоставлении Украине последнего на сегодняшний день пакета военной помощи стоимостью 250 миллионов долларов. В Белом доме после этого заявили, что у них уже нет денег для новой военной поддержки Украины до ее принятия Конгрессом.