В Литве назвали большой проблемой транзит зерна из РФ через Латвию

В Литве обеспокоены тем, что российское зерно идет транзитом через страны Балтии, в частности, большая его часть транспортируется через Латвию.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил министр транспорта Литвы Марюс Скуодис, сообщает LRT.

"У нас есть очень специфический вопрос – транспортировка российского зерна через страны Балтии. В Литве это не является значительной проблемой, объемы очень малы, но в Латвии это все еще большая проблема", – сказал он журналистам.

По его словам, этот вопрос будет поднят на онлайн-встрече с министром транспорта Латвии Каспарсом Бришкенсом и министром климата Эстонии Кристеном Михалом в среду.

В декабре министр сельского хозяйства Кястутис Навицкас заявил, что зерно из РФ везут в латвийские порты, а не в литовскую Клайпеду. Впрочем, он исключил возможность того, что российское зерно могло быть завезено с фальшивыми документами о его происхождении.

Литовские фермеры, которые проводили акции протеста в январе, также говорили о подозрениях, что зерно из РФ попадает на литовский рынок через Латвию.

Ранее министр экономики Латвии Виктор Валайнис поддержал установление запрета на импорт зерна из России на уровне Европейского Союза, чтобы санкции против страны-агрессора работали эффективнее.

Перед этим министр транспорта Латвии Каспарс Бришкенс предложил запретить импорт российского и белорусского зерна в Евросоюз.

Кроме того, министр сельского хозяйства Латвии Армандс Краузе инициировал обсуждение в ЕС запрета импорта в ЕС российской сельскохозяйственной продукции.

Президент Латвии поддержал идею ограничения импорта российского зерна в ЕС.