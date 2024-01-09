Міністр економіки Латвії підтримав ідею заборони на імпорт зерна з Росії в ЄС

Міністр економіки Латвії Віктор Валайніс підтримав встановлення заборони на імпорт зерна з Росії на рівні Європейського Союзу, щоб санкції проти країни-агресора працювали ефективніше.

Його заяву наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Міністр підкреслив, що всі санкції, зокрема національні, мають бути максимально ефективними.

На думку Валайніса, необхідно продовжувати роботу, розпочату урядом, міністрами землеробства і транспорту, щоб порушити ці питання на європейському рівні.

"Якщо ми хочемо домогтися ефективного результату, потрібно домогтися запровадження таких санкцій по всьому ЄС", – сказав політик.

Минулого тижня міністр транспорту Латвії Каспарс Брішкенс запропонував заборонити імпорт російського і білоруського зерна до Євросоюзу.

Крім того, міністр сільського господарства Латвії Армандс Краузе ініціював обговорення у ЄС заборони імпорту до ЄС російської сільськогосподарської продукції.

Президент Латвії підтримав ідею обмеження імпорту російського зерна в ЄС.