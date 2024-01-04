Міністр транспорту Латвії пропонує заборонити імпорт російського і білоруського зерна в ЄС

Міністр транспорту Латвії Каспарс Брішкенс запропонував заборонити імпорт російського і білоруського зерна до Євросоюзу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LSM.

У 2022 році товари російського та білоруського походження склали понад половину обсягів вантажів латвійської держкомпанії LDz. Хоча цифри на 2023 рік поки що не відомі, керівництво компанії підтверджує, що продовжить перевезення.

Оскільки підприємство належить латвійській державі, то рішення щодо його майбутнього ухвалює Міністерство транспорту Латвії.

Новий міністр транспорту Каспарс Брішкенс називає російське зерно "кривавим" і пропонує заборонити його імпорт в ЄС.

За його словами, Росія може використовувати доходи від експорту зерна для фінансування війни проти України. Крім того, російська влада може експортувати вкрадене з окупованих територій України зерно під виглядом російського.

Брішкенс уже доручив міністерству підготувати аналіз наслідків введення заборони на імпорт російського та білоруського зерна.

Міністр також розпочав переговори зі своїми естонськими та литовськими колегами на цю тему.

"Я вважаю, що країни Балтії повинні мати спільну позицію", – сказав Брішкенс, додавши, що спробує переконати уряд та інші країни ЄС заборонити імпорт російського та білоруського зерна в рамках наступного пакету санкцій.

Нагадаємо, раніше міністр сільського господарства Латвії Армандс Краузе ініціював обговорення у ЄС заборони імпорту до ЄС російської сільськогосподарської продукції.

Президент Латвії підтримав ідею обмеження імпорту російського зерна в ЄС.