Блінкен очікує, що контакти між Байденом і Сі будуть частішими

Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен дав зрозуміти, що цього року контакти між президентом США Джо Байденом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном стануть частішими.

Як пише "Європейська правда", повідомляє Bloomberg.

"Неможливо замінити взаємодію між лідерами, особливо коли ви маєте справу з Китаєм. І я уявляю, я знаю, що ви побачите це більше цього року", – зазначив Блінкен.

За його словами, США зараз підходять до відносин з Китаєм з позиції більшої сили завдяки збільшенню інвестицій всередині країни та поліпшенню відносин за кордоном.

Раніше китайський лідер Сі Цзіньпін у листі до президента США Джо Байдена заявив, що їхні країни повинні прагнути до "мирного співіснування".

Нагадаємо, у листопаді Байден і Сі зустрілися на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. Це була їхня перша особиста зустріч за рік і перший візит Сі до Штатів за чотири роки.

Всього через кілька годин після зустрічі Байден назвав Сі Цзіньпіна "диктатором".

Міністерство закордонних справ Китаю назвало його слова вкрай "неправильною і безвідповідальною політичною маніпуляцією".