США нанесли новые удары по объектам хуситов в Йемене

Соединенные Штаты нанесли новую серию ударов по объектам поддерживаемых Ираном боевиков-хуситов на территории Йемена, что является четвертым таким ударом за последнюю неделю.

Об этом сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

Центральное командование армии США объявило, что целями ударов стали пусковые установки хуситов с заряженными в них 14 ракетами.

U.S. CENTCOM Strikes Houthi Terrorist Missile Launchers



In the context of ongoing multi-national efforts to protect freedom of navigation and prevent attacks on U.S. and partner maritime traffic in the Red Sea, on Jan. 17 at approximately 11:59 p.m. (Sanaa time), U.S. Central… pic.twitter.com/MMCQbzr1f7 January 18, 2024

В заявлении отметили, что ракеты представляли "неотложную угрозу" как для коммерческих кораблей, так и военных кораблей США, поскольку запуск мог произойти в любой момент.

Поражение нанесли ракетами Tomahawk с американских надводных военных кораблей и субмарины USS Florida.

Напомним, в ночь на 12 января США в координации с Великобританией и при поддержке Австралии, Канады, Нидерландов и Бахрейна нанесли совместные удары по объектам хуситов в Йемене.

Позже в ночь на 13 января США нанесли удар по военному объекту повстанцев-хуситов в Йемене.

Следующие удары произошли в ночь на 16 января, после того как в понедельник боевики попали в американское торговое судно. Уже после американского удара хуситы совершили новый обстрел.

В среду США вернули хуситов в террористический список.

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