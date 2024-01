США нанесли новые удары по объектам хуситов в Йемене

Соединенные Штаты нанесли новую серию ударов по объектам поддерживаемых Ираном боевиков-хуситов на территории Йемена, что является четвертым таким ударом за последнюю неделю.

Об этом сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

Центральное командование армии США объявило, что целями ударов стали пусковые установки хуситов с заряженными в них 14 ракетами.

U.S. CENTCOM Strikes Houthi Terrorist Missile Launchers



In the context of ongoing multi-national efforts to protect freedom of navigation and prevent attacks on U.S. and partner maritime traffic in the Red Sea, on Jan. 17 at approximately 11:59 p.m. (Sanaa time), U.S. Central… pic.twitter.com/MMCQbzr1f7