В Германии продолжается хаос на дорогах из-за ледяного дождя

В нескольких регионах Германии продолжается сложная ситуация на дорогах из-за снега и ледяного дождя.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Вечером в среду на нескольких автодорогах из-за состояния дорожного покрытия возникли большие пробки. По оценкам полиции, около 2000 человек оказались в 15-километровой пробке на дороге А3, что в земле Рейнланд-Пфальц, движение практически стояло в обе стороны. Несколько фур не могли сдвинуться с места и дополнительно заблокировали полосы.

В полиции сообщили, что на месте работает Красный крест, застрявшим водителям предлагают одеяла и горячие напитки.

Photo: Thomas Frey / dpa

Гололед и снег также вызвали многочисленные ДТП, но без погибших. Одна из крупнейших аварий произошла на A44, где столкнулись сразу пять транспортных средств и пострадали шесть человек.

Немецкая метеослужба посоветовала водителям, которые планируют поездки в четверг, позаботиться о полном баке, запасной теплой одежде, одеялах и термосах с чаем.

В аэропорту Франкфурта десятки утренних рейсов – почти все запланированные – обозначены отмененными. Накануне из-за непогоды отменили сотни рейсов, в середине дня аэропорт приостанавливал работу, потому что специалисты не успевали очищать самолеты от намерзающего ледяного дождя.

В Кельне в четверг не будут курсировать автобусы. В отдельных районах страны отменили занятия в школах.

В то же время, с поездами Deutsche Bahn, в отличие от коллапса в начале декабря, на этот раз проблем почти не было.

В четверг снегопады в центрально-западной части Германии продолжатся, метеослужба предупредила, что может выпасть до 30 см снега.

Напомним, в Швеции в начале января из-за сильного снегопада на одной из трасс застряли около тысячи водителей, некоторые провели там почти сутки.

На юге Норвегии тогда выпало столько снега, что многим людям пришлось фактически откапывать свои дома и автомобили.