Кемерон каже, що британські виборці ще не списали консерваторів з рахунків

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що виборці в його країні ще не вирішили відмовитися від влади консерваторів попри значне відставання від лейбористів в опитуваннях громадської думки.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав в інтерв'ю Bloomberg.

Глава МЗС, який був прем'єром Великої Британії у 2010-2016 роках і якого нинішній очільник уряду Ріші Сунак повернув до кабінету міністрів у листопаді, порівняв поточні позиції керівної партії з тими, що були напередодні переможних для неї виборів 2015 року.

"У 2013-2014 роках ми значно відставали в опитуваннях, усі нас списали з рахунків, казали: "Починайте думати про пакування валіз". Ми виграли вибори 2015 року, і виграли тому, що у нас була сильна команда з чітким планом", – сказав він, додавши, що, на його думку, уряд Сунака поділяє ці характеристики.

Згідно з нещодавнім опитуванням громадської думки, проведеним YouGov, консервативна партія Сунака зазнає приголомшливої поразки на виборах, що мають пройти цього року.

Опитування прогнозує, що лейбористи отримають 385 місць у парламенті, тоді як консерватори збережуть лише 169.

Такий результат можна порівняти з поразкою консерваторів у 1997 році, коли партія на чолі з Джоном Мейджором втратила приблизно стільки ж місць. І такий результат став би найбільшим падінням підтримки керівної партії у Британії з 1906 року.

Ріші Сунак, який має право призначити вибори, коли захоче, але не пізніше січня 2025 року, наголосив, що його "робоче припущення" полягає в тому, що вибори відбудуться в другій половині 2024 року.

У липні рейтинг підтримки Сунака серед усіх британців упав до найнижчого рівня з моменту призначення на посаду.