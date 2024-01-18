Кэмерон говорит, что британские избиратели еще не списали консерваторов со счетов

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что избиратели в его стране еще не решили отказаться от власти консерваторов, несмотря на значительное отставание от лейбористов в опросах общественного мнения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в интервью Bloomberg.

Глава МИД, который был премьером Великобритании в 2010-2016 годах и которого нынешний глава правительства Риши Сунак вернул в кабинет министров в ноябре, сравнил текущие позиции правящей партии с теми, что были накануне победных для нее выборов 2015 года.

"В 2013-2014 годах мы значительно отставали в опросах, все нас списали со счетов, говорили: "Начинайте думать о том, чтобы паковать чемоданы". Мы выиграли выборы 2015 года, и выиграли потому, что у нас была сильная команда с четким планом", – сказал он, добавив, что, по его мнению, правительство Сунака разделяет эти характеристики.

Согласно недавнему опросу общественного мнения, проведенному YouGov, консервативная партия премьер-министра Великобритании Риши Сунака потерпит ошеломляющее поражение на выборах, которые должны пройти в этом году.

Опрос прогнозирует, что лейбористы получат 385 мест в парламенте, тогда как консерваторы сохранят лишь 169.

Такой результат можно сравнить с поражением консерваторов в 1997 году, когда партия во главе с Джоном Мейджором потеряла примерно столько же мест. И такой результат стал бы самым большим падением поддержки правящей партии в Британии с 1906 года.

Риши Сунак, который имеет право назначить выборы, когда захочет, но не позднее января 2025 года, подчеркнул, что его "рабочее предположение" заключается в том, что выборы состоятся во второй половине 2024 года.

В июле рейтинг поддержки Сунака среди всех британцев упал до самого низкого уровня с момента назначения на должность.