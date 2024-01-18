Бундестаг схвалив закон, що полегшує депортацію мігрантів, яким відмовили у притулку

Німецький парламент у четвер схвалив закон, який має на меті полегшити депортацію шукачів притулку, які отримали відмову.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Закон передбачає збільшення максимальної тривалості попереднього ув'язнення з 10 до 28 днів і, зокрема, полегшує депортацію осіб, які є членами злочинних організацій.

Документ також дозволяє проводити обшуки житла для виявлення документів, які дають змогу посадовцям точно встановити особу людини, а також скасовує обов'язок органів влади в деяких випадках попереджати про депортацію заздалегідь.

Німецькі притулки для мігрантів та біженців в останні місяці переповнені, оскільки значна кількість шукачів притулку додається до більш ніж 1 мільйона українців, які прибули з початку війни Росії проти України.

Більшість шукачів притулку в Німеччині, яким було відмовлено, все одно матимуть принаймні тимчасовий дозвіл на перебування з причин, які можуть включати хворобу, наявність дитини зі статусом резидента або відсутність документів, що посвідчують особу.

Наразі невідомо, наскільки суттєво змінять ситуацію нові правила. Депортації можуть не відбутися з різних причин, включаючи ті, що передбачені законодавством, а також через брак співпраці з боку країн походження мігрантів. Німеччина намагається укласти угоди з різними країнами для вирішення цієї проблеми, одночасно створюючи можливості для легальної імміграції.

Парламентське голосування відбулося в той час, коли десятки тисяч людей в Німеччині протестують проти планів ультраправих щодо депортації мільйонів іммігрантів, в тому числі з німецьким громадянством, про що стало відомо минулого тижня з журналістського розслідування.