Бундестаг одобрил закон, облегчающий депортацию мигрантов, которым отказали в убежище

Немецкий парламент в четверг одобрил закон, который имеет целью облегчить депортацию искателей убежища, которые получили отказ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Закон предусматривает увеличение максимальной продолжительности предварительного заключения с 10 до 28 дней и, в частности, облегчает депортацию лиц, являющихся членами преступных организаций.

Документ также позволяет проводить обыски жилья для выявления документов, которые позволяют чиновникам точно установить личность человека, а также отменяет обязанность органов власти в некоторых случаях предупреждать о депортации заранее.

Немецкие приюты для мигрантов и беженцев в последние месяцы переполнены, поскольку значительное количество искателей убежища добавляется к более чем 1 миллиону украинцев, прибывших с начала войны России против Украины.

Большинство искателей убежища в Германии, которым было отказано, все равно будут иметь по крайней мере временное разрешение на пребывание по причинам, которые могут включать болезнь, наличие ребенка со статусом резидента или отсутствие документов, удостоверяющих личность.

Пока неизвестно, насколько существенно изменят ситуацию новые правила. Депортации могут не состояться по разным причинам, включая те, которые предусмотрены законодательством, а также из-за отсутствия сотрудничества со стороны стран происхождения мигрантов. Германия пытается заключить соглашения с различными странами для решения этой проблемы, одновременно создавая возможности для легальной иммиграции.

Парламентское голосование состоялось в то время, когда десятки тысяч людей в Германии протестуют против планов ультраправых по депортации миллионов иммигрантов, в том числе с немецким гражданством, о чем стало известно на прошлой неделе из журналистского расследования.