Парламент Германии смягчил правила предоставления гражданства

Бундестаг 19 января окончательно одобрил поправки к закону о гражданстве, которые смягчают правила приобретения двойного гражданства и сокращают сроки, после которых мигранты получают право на натурализацию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Поправки к закону о гражданстве поддержали 382 немецких депутата партий правительственной коалиции, против выступили оппозиционные консервативные христианские демократы (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС), а также ультраправая "Альтернатива для Германии".

Согласно новому закону, иностранцы смогут подавать документы на получение немецкого паспорта после пяти, а не восьми лет пребывания в Германии. В случаях, когда заявители "исключительно хорошо интегрированы" в Германии, натурализация возможна через три года.

В то же время натурализацию в ФРГ усложнят для людей, которые не могут содержать себя самостоятельно или не поддерживают "свободный, демократический базовый порядок в Германии".

Федеральное правительство, которое инициировало изменения, надеется таким образом сделать ФРГ более привлекательной для иностранной рабочей силы. Закон также позволит стать гражданами и избирателями десяткам тысяч выходцев из Турции, многие из которых являются мигрантом в третьем поколении.

Консервативные и ультраправые депутаты Бундестага выступили против новых правил, требуя "сохранить ценность немецкого гражданства" и не способствовать неконтролируемой миграции.

В то же время Бундестаг сам накануне принял закон, облегчающий депортацию мигрантов, которым отказали в предоставлении убежища.