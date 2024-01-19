В Іспанії перевірять лідера ультраправих, який заявив, що прем’єра можуть "повісити за ноги"

Прокуратура Верховного суду Іспанії розпочне розслідування щодо лідера ультраправої партії Vox Сантьяго Абаскаля після того, як в одному з інтерв’ю він заявив, що "настане момент", коли народ захоче "повісити голову уряду Педро Санчеса за ноги".

Цю інформацію підтвердив портал elDiario.es, повідомляє "Європейська правда".

Скарга Соціалістичної робітничої партії Іспанії, яку очолює Санчес, пов’язала слова Абаскаля з мітингом біля її штаб-квартири в перший день 2024 року, учасники якого побили опудало прем’єр-міністра.

Партія стверджує, що заяви лідера Vox не можна пояснити свободою вираження поглядів, позаяк вони можуть становити злочини на ґрунті ненависті, а також наклеп. У Санческа також звинуватили Абаскаля в тому, що він "виправдовує те, що народ хоче застосувати насильство проти голови уряду".

Прокуратура Верховного суду Іспанії, яка отримала скаргу, вирішила почати попередню перевірку. У її межах зокрема встановлять особи організаторів мітингів перед штаб-квартирою Соціалістичної робітничої партії.

На підставі зібраної інформації прокуратура вирішить, чи подавати скаргу до Верховного суду, чи, навпаки, призупинити провадження. Теоретично Абаскаль може бути притягнений до відповідальності за наклеп на високопосадовця, що передбачає штраф, і злочин на ґрунті ненависті, за який загрожує ув’язнення.

Як відомо, Санчес знову став прем’єром Іспанії в середині листопада завдяки підтримці семи законодавців JxCat в обмін на суперечливу угоду про амністію для тих, кому загрожує судовий процес через невдалу спробу проголошення незалежності Каталонії у 2017 році.

Іспанська права опозиція активно виступає проти амністії, регулярно збираючи десятки тисяч людей.