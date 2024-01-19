В Испании проверят лидера ультраправых, заявившего, что премьера могут "повесить за ноги"

Прокуратура Верховного суда Испании начнет расследование в отношении лидера ультраправой партии Vox Сантьяго Абаскаля после того, как в одном из интервью он заявил, что "наступит момент", когда народ захочет "повесить главу правительства Педро Санчеса за ноги".

Эту информацию подтвердил портал elDiario.es, сообщает "Европейская правда".

Жалоба Социалистической рабочей партии Испании, которую возглавляет Санчес, связала слова Абаскаля с митингом возле ее штаб-квартиры в первый день 2024 года, участники которого побили чучело премьер-министра.

Партия утверждает, что заявления лидера Vox нельзя объяснить свободой выражения взглядов, так как они могут представлять преступления на почве ненависти, а также клевету. У Санческа также обвинили Абаскаля в том, что он "оправдывает то, что народ хочет применить насилие против главы правительства".

Прокуратура Верховного суда Испании, которая получила жалобу, решила начать предварительную проверку. В ее рамках в частности установят личности организаторов митингов перед штаб-квартирой Социалистической рабочей партии.

На основании собранной информации прокуратура решит, подавать ли жалобу в Верховный суд или, наоборот, приостановить производство. Теоретически Абаскаль может быть привлечен к ответственности за клевету на чиновника, что предусматривает штраф, и преступление на почве ненависти, за которое грозит заключение.

Как известно, Санчес снова стал премьером Испании в середине ноября благодаря поддержке семи законодателей JxCat в обмен на спорное соглашение об амнистии для тех, кому грозит судебный процесс из-за неудачной попытки провозглашения независимости Каталонии в 2017 году.

Испанская правая оппозиция активно выступает против амнистии, регулярно собирая десятки тысяч людей.