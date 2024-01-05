Партія прем’єра Іспанії обурена побиттям його опудала на новорічній демонстрації

Соціалістична робітнича партія прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса подала скаргу до генеральної прокуратури країни через побиття піньяти із зображенням голови уряду під час новорічної демонстрації в Мадриді.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Mundo.

Протест, про який ідеться, відбувся вранці 1 січня біля штаб-квартири іспанських соціалістів. Його організувала молодіжна асоціація Revuelta, пов’язана з ультраправою партією Vox.

У заяві до іспанської генпрокуратури партія стверджує, що близько 300 учасників протесту вигукували гасла проти їхньої партії й уряду, "супроводжуючи їх образами", несли "транспаранти з дискредитаційними гаслами", а деякі з них вигукували "гасла, пов'язані з режимом, що існував до ухвалення Конституції 1978 року".

📽 El PSOE denuncia ante la Fiscalía la piñata de Sánchez apaleada por manifestantes en Ferraz el pasado 31 de diciembre pic.twitter.com/JSFT5xf4Jc — Vozpópuli (@voz_populi) January 5, 2024

Партія також стверджує, що аналогічні протести вже кілька місяців унеможливлюють нормальну роботу штаб-квартири партії, та стверджують, що до них доклався лідер Vox Сантьяго Абаскаль, який в одному з інтерв’ю заявив, що колись "народ захоче повісити Педро Санчеса за ноги".

Соціалісти вимагають від прокуратури Іспанії встановити особи тих, хто брав участь у демонстрації, відповідальних за виготовлення піньяти й тих, хто займався її побиттям, "перевірити факти і визначити, чи мали вони злочинний характер, а також встановити винних".

Як нагадує El Mundo, подібна ситуація вже сталась у місті Кастельйон у 2020 році, коли опудало лідера Vox підвісили догори дриґом і розмалювали червоною фарбою, що імітувала кульові поранення.

Тоді Абаскаль вимагав для чоловіка, чиї відбитки пальців виявили на опудалі, трьох років ув'язнення за злочин на ґрунті ненависті. Але прокурор у справі перекваліфікував злочин на погрози й запросив 18 місяців ув'язнення.

Як відомо, Санчес знову став прем’єром Іспанії в середині листопада завдяки підтримці семи законодавців JxCat в обмін на суперечливу угоду про амністію для тих, кому загрожує судовий процес через невдалу спробу проголошення незалежності Каталонії у 2017 році. Іспанська права опозиція активно виступає проти амністії, регулярно збираючи десятки тисяч людей.

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