Немецкий депутат призывает ускорить поставки запчастей для поставленных Украине Leopard

Немецкий депутат от "Зеленых" Себастьян Шефер призывает оборонные компании Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann быстрее отремонтировать поставленные в Украину боевые танки Leopard и предоставить больше запчастей к ним.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в письме депутата к обеим компаниям, которое цитирует Tagesschau.

"К сожалению, лишь очень небольшое количество поставленных боевых танков все еще может быть использовано Украиной", – Шефер.

Он отмечает, что в ремонтной мастерской в Литве не хватает запчастей.

Перед Рождеством Шефер вместе с немецким министром обороны Борисом Писториусом посещал мастерскую в Литве, где ремонтируют предоставленные Украине танки Leopard.

Напомним, в декабре Литва отремонтировала для Вооруженных Сил Украины первые боевые танки Leopard 2, которые получили повреждения во время боевых действий.

О том, что Вооруженные силы Литвы совместно с немецкой оборонной промышленностью отремонтируют поврежденные во время боевых действий в Украине танки Leopard, стало известно в октябре.

Еще раньше Берлин достиг с Варшавой соглашения о создании центра ремонта танков Leopard 2, которые получили повреждения на поле боя в Украине.