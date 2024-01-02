У Литві хочуть залучити до військових навчань резервістів віком до 60 років

Литва планує призвати на військові навчання резервістів віком до 60 років на тлі погіршення ситуації з безпекою в регіоні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Литовські законодавці підтримали таку поправку наприкінці осінньої сесії Сейму, тепер її розглянуть парламентські комітети.

Як заявив голова комітету Сейму з питань національної безпеки і оборони Лаурінас Кащюнас, який ініціював поправку, в Литві налічується близько 38 тисяч діючих і близько 80 тисяч підготовлених військовослужбовців резерву.

"Після десяти років їх більше не призивають на додаткову військову підготовку. Але згідно з концепцією, яку ми розробляємо,...ці люди могли б знайти своє місце в оборонних планах", – сказав він.

Зокрема, за словами депутата, резервісти мають бути підготовлені для роботи в комендатурах у разі запровадження воєнного стану.

"Комендатури – це резервна система, боротьба з диверсійними групами, охорона об'єктів. Ми дуже чітко бачимо цю функцію в Україні, і вона довела свою ефективність", – пояснив Кащюнас.

Він додав, що згідно з чинним законодавством, резервісти не можуть бути запрошені до участі у військових навчаннях. Тому пропонується встановити, що військовозобов'язані підготовленого резерву віком до 60 років братимуть участь у навчаннях або зборах у порядку, визначеному міністром оборони.

Пропонується, щоб зміни набули чинності з 1 липня 2024 року.

Раніше парламент Литви попередньо підтримав запропоновану Міністерством оборони реформу призову до Збройних сил країни.

Згідно з новою моделлю, призовний вік буде встановлений на рівні 18-21 року, замість нинішніх 18-23 років. Навчання у вищих навчальних закладах не буде розглядатися як причина для відстрочки від військової служби.

Перед цим глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс виступив за запровадження в Литві загального призову, а головнокомандувач литовської армії Вальдемарас Рупшис заявив про необхідність реформи призовної системи в країні.