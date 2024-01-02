В Литве хотят привлечь к военным учениям резервистов в возрасте до 60 лет

Литва планирует призвать на военные учения резервистов в возрасте до 60 лет на фоне ухудшения ситуации с безопасностью в регионе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Литовские законодатели поддержали такую поправку в конце осенней сессии Сейма, теперь ее рассмотрят парламентские комитеты.

Как заявил председатель комитета Сейма по вопросам национальной безопасности и обороны Лауринас Кащюнас, который инициировал поправку, в Литве насчитывается около 38 тысяч действующих и около 80 тысяч подготовленных военнослужащих резерва.

"После десяти лет их больше не призывают на дополнительную военную подготовку. Но согласно концепции, которую мы разрабатываем,...эти люди могли бы найти свое место в оборонных планах", – сказал он.

В частности, по словам депутата, резервисты должны быть подготовлены для работы в комендатурах в случае введения военного положения.

"Комендатуры – это резервная система, борьба с диверсионными группами, охрана объектов. Мы очень четко видим эту функцию в Украине, и она доказала свою эффективность", – пояснил Кащюнас.

Он добавил, что согласно действующему законодательству, резервисты не могут быть приглашены к участию в военных учениях. Поэтому предлагается установить, что военнообязанные подготовленного резерва в возрасте до 60 лет будут участвовать в учениях или сборах в порядке, определенном министром обороны.

Предлагается, чтобы изменения вступили в силу с 1 июля 2024 года.

Ранее парламент Литвы предварительно поддержал предложенную Министерством обороны реформу призыва в Вооруженные силы страны.

Согласно новой модели, призывной возраст будет установлен на уровне 18-21 года, вместо нынешних 18-23 лет. Обучение в высших учебных заведениях не будет рассматриваться как причина для отсрочки от военной службы.

Перед этим глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис выступил за введение в Литве всеобщего призыва, а главнокомандующий литовской армии Вальдемарас Рупшис заявил о необходимости реформы призывной системы в стране.