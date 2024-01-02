Ультраправые лидируют перед выборами в немецкой Саксонии

Ультраправая партия "Альтернатива для Германии" ("АдГ") опережает правоцентристский Христианско-демократический союз (ХДС) в Саксонии за девять месяцев до земельных выборов.

Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, опубликованные во вторник, пишет "Европейская правда" со ссылкой на немецкое агентство DPA.

В опросе, проведенном институтом исследования общественного мнения Civey и саксонской газетой Sächsische Zeitung, "АдН" набрала 37%, а ХДС – 33%.

Месяц назад эти две партии шли нога в ногу в бывшей восточногерманской земле, как показывал тот же самый опрос.

Социал-демократическая партия канцлера Германии Олафа Шольца сейчас имеет 3% и рискует не попасть в земельный парламент, поскольку необходимый минимум – 5%.

Свободная демократическая партия, которая входит в коалицию федерального правительства, сейчас имеет 1%.

Зеленые, которые также входят в правящую федеральную коалицию, имеют 7%, а Левая партия – 8%. Поэтому они значительно отстают от "АдГ" и ХДС в земле, крупнейшими городами которой являются Лейпциг и Дрезден.

С таким результатом чуть меньше чем за девять месяцев до выборов сформировать правительство в Саксонии будет чрезвычайно сложно. Все остальные партии исключили возможность коалиции с "АдГ".

Математически альянс между ХДС, Зелеными и Левой партией все еще был бы возможен – но ХДС также отказалась от сотрудничества с Левой партией. Даже правительство меньшинства ХДС-Зеленых было бы невозможно без поддержки Левой партии.

Саксонские избиратели пойдут на избирательные участки 1 сентября.

"Альтернатива для Германии" является самой сильной на бывшем коммунистическом востоке, она также хорошо показала себя на региональных выборах в октябре в западных землях Гессен и Бавария.

Первый мэр от "АдГ" в Германии был избран в августе в муниципалитете Рагун-Ессниц в соседней восточной земле Саксония-Анхальт.