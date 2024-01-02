Франція підтвердила закриття посольства в Нігері, де стався переворот

Франція остаточно закрила посольство в Нігері, де наприкінці серпня 2023 року стався військовий переворот, і перевела дипломатичний персонал до Парижа.

Про це 2 січня сповістило французьке Міністерство закордонних справ, пише "Європейська правда".

МЗС Франції вказало, що за останні п'ять місяців посольство зазнавало "серйозних перешкод, що унеможливлює виконання ним своїх обов'язків".

Ідеться про блокаду навколо посольства, обмеження на пересування співробітників і повернення всього дипломатичного персоналу, який мав їхати до Нігеру, "що є явним порушенням Віденської конвенції про дипломатичні зносини".

"Посольство продовжить свою роботу з Парижа. Зокрема воно підтримуватиме зв'язок з французькими громадянами, присутніми в країні, та з неурядовими організаціями, що працюють у гуманітарному секторі", – вказало французьке МЗС.

Консульські послуги громадяни Франції зможуть отримувати через інші дипломатичні представництва в регіоні.

Військовий переворот у Нігері стався 26 липня 2023 року. Законно обраний президент країни Мохамед Базум відтоді залишається під вартою.

Невдовзі після військового перевороту путчисти вимагали, щоб посол Франції залишив країну або щоб Париж визнав нову владу. Франція спершу проігнорувала ультиматум, але потім оголосила про евакуацію дипломатів і виведення військового контингенту.

Колишня французька колонія, Нігер до перевороту був партнером Франції і США у сфері безпеки. Ці держави використовували його як базу для боротьби з ісламістським повстанським рухом у регіоні Сахеля в Західній і Центральній Африці.

У жовтні Рада ЄС схвалила "рамку" обмежувальних заходів проти Нігеру, де після держперевороту до влади прийшла хунта.