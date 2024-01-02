Франция подтвердила закрытие посольства в Нигере, где произошел переворот

Франция окончательно закрыла посольство в Нигере, где в конце августа 2023 года произошел военный переворот, и перевела дипломатический персонал в Париж.

Об этом 2 января сообщило французское Министерство иностранных дел, пишет "Европейская правда".

МИД Франции указал, что за последние пять месяцев посольство испытывало "серьезные препятствия, что делает невозможным выполнение им своих обязанностей".

Речь идет о блокаде вокруг посольства, ограничениях на передвижение сотрудников и возвращении всего дипломатического персонала, который должен был ехать в Нигер, "что является явным нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях".

"Посольство продолжит свою работу из Парижа. В частности оно будет поддерживать связь с французскими гражданами, присутствующими в стране, и с неправительственными организациями, работающими в гуманитарном секторе", – указал французский МИД.

Консульские услуги граждане Франции смогут получать через другие дипломатические представительства в регионе.

Военный переворот в Нигере произошел 26 июля 2023 года. Законно избранный президент страны Мохамед Базум с тех пор остается под стражей.

Вскоре после военного переворота путчисты требовали, чтобы посол Франции покинул страну или чтобы Париж признал новую власть. Франция сначала проигнорировала ультиматум, но потом объявила об эвакуации дипломатов и выводе военного контингента.

Бывшая французская колония, Нигер до переворота был партнером Франции и США в сфере безопасности. Эти государства использовали его как базу для борьбы с исламистским повстанческим движением в регионе Сахеля в Западной и Центральной Африке.

В октябре Совет ЕС одобрил "рамку" ограничительных мер против Нигера, где после госпереворота к власти пришла хунта.