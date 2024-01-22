"Альтернатива для Германии" в случае прихода к власти допускает референдум о выходе из ЕС

Немецкая ультраправая партия "Альтернатива для Германии" ("АдГ") в случае прихода к власти не исключает проведения референдума о членстве в ЕС вроде Brexit.

Об этом заявила лидер партии Алиса Вайдель в интервью Financial Times, сообщает "Европейская правда".

Вайдель, говоря о Brexit, назвала выход Великобритании из ЕС "абсолютно правильным".

"Это образец для Германии, что можно принять такое суверенное решение", – сказала она.

Вайдель подчеркнула, что если в стране после выборов будет сформировано правительство во главе с "Альтернативой для Германии", то оно будет стремиться реформировать ЕС и устранить его "дефицит демократии". В том числе – путем ограничения полномочий Европейской комиссии.

"Но если реформа невозможна, если мы не сможем восстановить суверенитет стран-членов ЕС, мы должны позволить людям решать, как это сделала Британия. И мы могли бы провести референдум по Dexit – выходу Германии из ЕС", – сказала она.

Эта идея нарушает большое табу в Германии, где ведущие партии являются глубоко проевропейскими.

Кроме того, немецкая конституция накладывает жесткие ограничения на проведение национальных плебисцитов, и даже если бы такой состоялся, опросы показывают, что подавляющее большинство немцев проголосовало бы за то, чтобы остаться в ЕС. Однако среди избирателей "Альтернативы для Германии" поддержка ЕС является самой слабой.

Напомним, в воскресенье в Германии прошла волна демонстраций против идей крайне правых партий и политики "Альтернативы для Германии"

Толчком к протестам и разговорам о запрете партии "АдГ" стало обнародование информации о встрече крайне правых с участием ее представителей, на которой обсуждали идею о массовой депортации из страны лиц иммигрантского происхождения.

Также в Германии начались разговоры о лишении "АдГ" финансирования, однако с правовой точки зрения это может быть сложно.