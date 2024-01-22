Прем'єр України назвав загальну суму польської військової допомоги

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про обсяг військової допомоги, яку Польща надала Києву.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на зустрічі з польським колегою Дональдом Туском під час його візиту до Києва.

"Від початку повномасштабної війни Польща надала Україні озброєння і техніки на суму майже 3,5 мільярди доларів", – зазначив Шмигаль.

За його словами, йдеться про сотні танків, літаків, гелікоптери, системи протиповітряної оборони, зенітно-ракетні комплекси, БМП та БТР-и, протитанкові засоби, артилерію та боєприпаси.

Він нагадав, що сьогодні польський прем'єр оголосив про надання нового пакету військової допомоги Україні та подякував йому за це.

"Це дозволить ще більше посили нашу співпрацю у сфері оборонного комплексу, підтримати нашу армію та наблизити відновлення тероторіальної цілісності нашої держави", – додав Шмигаль.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив про те, що Польща передасть Києву новий пакет озброєнь.

За підсумками візиту Туска стало відомо, що Польща приєдналася до декларації країн Групи семи про "гарантії безпеки" для України. Обидві країни розпочнуть роботу над двосторонньою безпековою угодою.

Крім того, уряд Польщі призначить уповноваженого з питань відновлення України.

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