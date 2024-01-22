Премьер Украины назвал общую сумму польской военной помощи

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал об объеме военной помощи, которую Польша предоставила Киеву.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на встрече с польским коллегой Дональдом Туском во время его визита в Киев.

"С начала полномасштабной войны Польша предоставила Украине вооружение и технику на сумму почти 3,5 миллиарда долларов", – отметил Шмыгаль.

По его словам, речь идет о сотнях танков, самолетов, вертолеты, системы противовоздушной обороны, зенитно-ракетные комплексы, БМП и БТР-ы, противотанковые средства, артиллерию и боеприпасы.

Он напомнил, что сегодня польский премьер объявил о предоставлении нового пакета военной помощи Украине и поблагодарил его за это.

"Это позволит еще больше усилить наше сотрудничество в сфере оборонного комплекса, поддержать нашу армию и приблизить восстановление тероториальной целостности нашего государства", – добавил Шмыгаль.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Польша передаст Киеву новый пакет вооружений.

По итогам визита Туска стало известно, что Польша присоединилась к декларации стран "Группы семи" о "гарантиях безопасности" для Украины. Обе страны начнут работу над двусторонним соглашением по безопасности.

Кроме того, правительство Польши назначит уполномоченного по вопросам восстановления Украины.

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